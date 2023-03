Homem é preso com drogas em bairro de Cachoeiro

Por Redação - Redação 259

Um homem de 50 anos foi detido na tarde dessa segunda-feira (27), em Cachoeiro de Itapemirim. Com ele foram encontrados drogas e dinheiro.

Segundo informações da Polícia Militar (PM), a ação aconteceu durante patrulhamento preventivo pelo bairro Teixeira Leite. Os policiais, ao passarem pela rua Tércio Amorim Pinheiro, avistaram um suspeito, próximo a um bar. Ao notar a presença da viatura, ele retirou uma sacola do bolso e jogou fora. Entretanto, a ação foi vista pelos militares, que em seguida, realizaram a abordagem.

Com o homem foi encontrado R$ 164,50. Já dentro da sacola que foi recuperada havia 14 papelotes de cocaína, uma pedra de crack e uma bucha de maconha.

Diante do flagrante, uma equipe do k9 foi solicitada e, com o apoio do cão Lessi, foram localizados 49 papelotes de cocaína, que estavam escondidos em uma área de mato, próximo ao local onde estava o detido.

O homem e o material apreendido foram encaminhados à 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim.

