Cachoeiro: Ruas do bairro Monte Belo recebem pavimentação com Revsol

Os moradores da região, que sofriam com a lama e poeira, estão satisfeitos com os avanços dos trabalhos

Por Redação - Redação 168

Advertisement

Advertisement

A Prefeitura de Cachoeiro segue investindo em ações para melhorar a mobilidade no município. No bairro Monte Belo, três vias sem pavimento estão recebendo aplicação de Revsol.

Advertisement

Continua depois da publicidade

Derivado da produção de aço e doado ao município, por meio de parceria com o Governo do Estado, o material é usado para revestimento primário das ruas Carminda Bergamo Sales Pinheiro, Ademar Sales Pinheiro e Nailton Pinto.

Os moradores da região, que sofriam com a lama e poeira, estão satisfeitos com os avanços dos trabalhos, que têm conclusão prevista para os próximos dias.

“Antes, a rua em que eu moro tinha muitos buracos, e hoje estamos felizes em ver o avanço dos serviços. Agradeço pela atenção da Prefeitura, que viu a situação que estava e agora está presente no nosso bairro”, afirmou José Carlos, morador do bairro.

Continua depois da publicidade

“Hoje, Cachoeiro tem um grande número de obras de pavimentação em andamento, e muito mais está por vir. Essas intervenções são de grande importância para acabar com os transtornos relacionados à lama e à poeira, e, claro, dar mais qualidade de vida para a população”, destaca o prefeito Victor Coelho.

Além do Monte Belo, o serviço de pavimentação com Revsol está sendo realizado no trecho da rua João Sasso situado na parte alta do bairro São Geraldo, conhecida como “Serra do Pirote”.

Advertisement

Advertisement

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.