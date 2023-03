Cachoeiro: grupos levam peça para o maior festival de teatro do Brasil

Para a montagem do espetáculo, o grupo realizou uma residência artística com o “Coletivo Comum” de São Paulo

Por Redação - Redação 97

Advertisement

Advertisement

Culpa, medo, desespero, temor pelo futuro, reflexões críticas sobre a sociedade, sobrevivência… Esses e outros temas em comum estão nos cinco trabalhos cênicos que serão apresentados na mostra KAXUHELL: O INFERNO É AQUI!.

Advertisement

Continua depois da publicidade

O evento é uma das 15 mostras selecionadas pelo Festival de Teatro de Curitiba, o maior festival de artes cênicas da América Latina, que acontece entre os dias 27 de março e 09 de abril na capital paranaense.

Os quatro grupos que compõem a Mostra – Anônimos, Cia. Nós, Surto Cênico e Epicentro – representam um recorte das artes cênicas capixabas que vem resistindo nesses últimos anos arduamente quando o assunto é ter espaço para apresentação, valorização da própria classe artística, evasão de público, entre outros pontos de sobrevivência.

Ao mesmo tempo, são obras contam em cena aflições humanas. Histórias direta ou indiretamente inspiradas na situação em que vivem quatro grupos de teatro do interior do Espírito Santo.

Continua depois da publicidade

Para fechar a roda, os grupos se inspiraram nas peculiaridades de Cachoeiro, já que vida e arte se misturam tanto. “O apelido dado por jovens à cidade – Kaxuhell, mistura de Kaxu com Hell, inferno em inglês – caiu como uma luva nessa oportunidade de propor uma mostra sobre nós, degradados do fim do mundo.”, conta Luiz Carlos Cardoso, diretor do Grupo Anônimos de Teatro.

A Mostra KAXUHELL: O INFERNO É AQUI! será apresentada entre os dias 03 e 07 de abril no Teatro Novelas Curitibanas. Parte da equipe viaja com o apoio da Prefeitura Municipal de Cachoeiro através da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.

Conheça as obras dos grupos cachoeirenses:

A CULPA – GRUPO ANÔNIMOS DE TEATRO: texto adaptado da obra ‘Carta ao Pai’ de Franz Kafka. O solo de Luiz Carlos Cardoso, do Grupo Anônimos de Teatro, retorna à Curitiba nos seus 10 anos em cartaz, trazendo inquietações de um filho e um pai numa encenação visceral.

Advertisement

Continua depois da publicidade

O ADMIRÁVEL AMANHÃ – CIA. NÓS DE TEATRO: o espetáculo-documentário da Cia. Nós de Teatro questiona o passado para refletir o presente e imaginar possibilidades para o amanhã. Construindo e reconstruindo situações em cena, os caminhos quase sempre são aflitivos.

TRÊS EM UMA – SURTO CÊNICO: pensar a cidade e a presença da cultura nesta cidade é a proposta da intervenção urbana do Coletivo Surto Cênico. Na narrativa construída, uma história é contada através da música, da palavra e do corpo para refletir uma sociedade.

CADÊ O TEATRO QUE ESTAVA AQUI? – SURTO CÊNICO: performance que provoca o próprio festival e a cidade em que ele é realizado. Onde estão os espaços para apresentações artísticas? E os artistas de teatro? E por que não ocupar os espaços? É o que faz Amanda Malta ao cartografar a cidade junto ao público.

DEBAIXO DA PONTE – EPICENTRO: atores ou moradores de rua? A cena do Laboratório Epicentro acontece literalmente debaixo de uma ponte, trazendo dois personagens que vivem seu próprio universo, suas próprias vontades e suas próprias leis.

Serviço

KAXUHELL: O INFERNO É AQUI!

Festival de Teatro de Curitiba

3 a 7 de abril de 2023

Teatro Novelas Curitibanas

Saiba mais no Instagram dos grupos participantes: @anonimosdeteatro – @surtocenico – @nosdeteatro @lab.epicentro

Advertisement

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.