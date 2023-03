Área da Casa de Roberto Carlos recebe reparos para aniversário do Rei

Por Redação - Redação 107

Advertisement

Advertisement

Ao longo do mês de abril, a Casa de Cultura Roberto Carlos, em Cachoeiro, será palco para uma série de atividades em comemoração ao aniversário de 82 anos do cantor (19 de abril). Para melhor receber as atrações e o público, a área externa do centro cultural está passando por serviços de manutenção e pequenas obras.

Advertisement

Continua depois da publicidade

As melhorias se concentram na Praça da Princesa ao Rei, onde serão realizadas apresentações musicais com artistas locais e outras homenagens ao cantor. Sob coordenação da Secretaria Municipal de Obras, estão sendo feitos reparos gerais, como em muros e no piso, e o local ganhará nova pintura.

A manutenção se estende, também, à cantina e aos banheiros externos. Além disso, a Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços (Semmat) realizará serviços de jardinagem na casa.

“A Casa de Cultura Roberto Carlos figura como um dos mais importantes centros culturais de visitação turística de nossa cidade. Mantê-la viva e bem cuidada é um compromisso da administração pública durante todo o ano, e para celebração do aniversário desse grande astro, período em que também a casa costuma receber mais visitantes, estamos intensificando os serviços de manutenção”, salienta a secretária de Cultura e Turismo de Cachoeiro, Fernanda Martins.

Visite!

Continua depois da publicidade

Localizada na rua João de Deus Madureira, bairro Recanto, a Casa de Cultura Roberto Carlos funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, e, aos sábados, domingos e feriados, das 9h às 15h. O imóvel guarda características do tempo em que Zunga, apelido do artista na infância, ali morou. O público também tem acesso a um acervo com documentos, instrumentos musicais e objetos que ajudam a contar a história do rei da música brasileira. A entrada é franca.

Advertisement

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.