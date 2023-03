Bolsas da Europa sobem, com alívio no setor bancário e dirigentes de BCs no radar

Por Estadão - Estadão 53

As principais bolsas europeias fecharam em alta nesta quarta-feira, 29, impulsionadas pela continuidade do alívio das preocupações com o setor bancário. Por outro lado, dirigentes europeus voltaram a reforçar a necessidade de aperto monetário.

A CMC Markets analisa que os mercados da Europa continuaram a se estabilizar, “à medida que a confiança continua voltando após a turbulência das últimas duas semanas, com o DAX subindo para seus melhores níveis em 2 semanas”. Em Londres, o FTSE 100, registrou alta de 1,07% a 7.564,27 pontos, enquanto em Frankfurt, o índice DAX subiu 1,23%, a 15.328,78 pontos.

“O aumento dos rendimentos também está ajudando a levantar os bancos europeus e britânicos e outras instituições financeiras”, conclui a CMC. Assim, papéis do HSBC (+2,38%), Barclays (+3,53%), Santander (+1,73%) e UBS (+3,72%) subiram.

Mais cedo, o UBS revelou que Sergio Ermotti reassumirá como CEO a partir de 5 de abril, “diante dos novos desafios e prioridades” que surgiram após o banco concordar em comprar o Credit Suisse.

No âmbito da política monetária, o economista-chefe do Banco Central Europeu (BCE), Philip Lane, avaliou que, se o estresse financeiro observado nas últimas semanas tiver pouco efeito na economia da zona do euro, as taxas de juros ainda precisarão subir. “No entanto, se o estresse financeiro se tornar mais forte, teremos de ver o que é apropriado”, ponderou. Já o dirigente Peter Kazimir disse que o BCE deve continuar elevando juros, apesar da recente turbulência deflagrada pelo setor bancário, embora o ritmo de alta das taxas possa diminuir. Sobre a reunião do BCE em maio, Kazimir disse que é muito cedo ainda para especular.

Entre indicadores, na Alemanha, pesquisa do instituto alemão GfK apontou que o índice de confiança do consumidor na maior economia europeia subirá de -30,6 em março para -29,5 em abril, o maior patamar desde julho de 2022.

Tudo somado, o CAC 40, em Paris, avançou 1,39%, a 7.186,99 pontos, e o FTSE MIB, em Milão, fechou em alta de 1,56%, a 26.739,01 pontos. Já em Madri, o índice Ibex 35 teve alta de 1,47%, a 9.075,46 pontos. Na Bolsa de Lisboa, o PSI 20 subiu 1,12%, a 5.901,15 pontos.

Letícia Simionato

Estadao Conteudo

