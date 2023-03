Dirigente do BCE diz que decisões de política monetária irão considerar riscos financeiros

Por Estadão - Estadão 39

O dirigente do Banco Central Europeu (BCE) e presidente do BC da Espanha, Pablo Hernández de Cos, afirmou nesta segunda-feira, 27, que as próximas decisões de política monetária irão considerar os riscos financeiros, incluindo as tensões observadas nas últimas semanas.

Para Hernández de Cos, que participou de fórum na Espanha, o setor bancário da zona do euro passa por tensões com uma “alta capacidade de resistência e posições de capital e liquidez elevadas”. Entretanto, os episódios apontam para uma necessidade da adoção de uma política de planejamento de provisões e de capital.

“Estamos preparados para agir como e quando necessário para manter a estabilidade financeira na zona do euro, como requisito necessário para alcançar nosso objetivo de estabilidade de preços”, destacou o dirigente.

Hernández de Cos também alertou que, a médio prazo, há um risco de aumento persistente das expectativas de inflação.

Ele ponderou também que uma recuperação econômica da China mais forte do que se esperar poderá elevar os preços de matérias primas e impulsionar a demanda externa.

Natália Coelho

Estadao Conteudo

