Atacante do Caxias sofre fratura no nariz após briga generalizada no Beira-Rio

Por Estadão - Estadão 35

Advertisement

Advertisement

Advertisement

A briga generalizada entre jogadores do Internacional e do Caxias, ao fim da semifinal do Campeonato Gaúcho, no domingo, deixou ao menos um machucado. O atacante Wesley Pomba sofreu uma fratura no nariz durante o confronto no gramado do Beira-Rio, ao fim da partida que garantiu o time de Caxias do Sul na final.

Continua depois da publicidade

Pelas redes sociais, Wesley exibiu foto em que mostra a fratura acompanhada de duas breves mensagens: “Um dia da caça e outro do caçador” e “Classificados… Seguimos”. O jogador não revelou detalhes sobre exames e tratamento.

O atacante converteu a última penalidade nas cobranças que decidiram o segundo classificado para a final do Estadual – o Grêmio já havia confirmado sua vaga. Ao comemorar o gol no pênalti e a consequente classificação do Caxias, o jogador levou as duas mãos às orelhas, num ato de provocação à torcida do Internacional.

Logo em seguida jogadores do Inter partiram para cima do atleta do Caxias, o que iniciou uma briga generalizada no gramado. Torcedores do time da casa invadiram o campo, tentando agredir jogadores da equipe visitante.

Continua depois da publicidade

Ao fim da partida, o técnico Mano Menezes lamentou o episódio de violência. “Briga é feio para todo mundo. Se participou ou não, é péssimo para todo mundo. A imagem fica. Vamos falar internamente. Não vamos tratar disso agora. Essas coisas quem tem que responder é quem fez, quem começa. Sempre importante para não acender uma fagulha numa hora dessas. Vira um negócio incontrolável”, disse o treinador do Inter.

Em comunicado, o clube de Porto Alegre lamentou a invasão dos torcedores. “O Internacional manifesta seu repúdio pelos episódios ocorridos após o encerramento da partida deste domingo (26/03). O Clube informa que já está trabalhando na identificação dos invasores, e que as imagens do circuito de câmeras do Beira-Rio serão disponibilizadas para as autoridades e utilizadas em futuras sanções internas. Ainda, o Colorado reforça que não compactua com a atitude tomada por uma minoria da torcida presente no confronto, válido pelo Gauchão.”

FINAL

Advertisement

Continua depois da publicidade

Mesmo se estiver recuperado da fratura, Wesley Pomba não deverá defender o Caxias nos dois jogos da final. Isso porque o jogador pertence ao Grêmio e está emprestado ao time de Caxias do Sul. O mesmo vale para o atacante Ronald e o volante Pedro Cuiabá, que devem ser baixa praticamente certa para as partidas decisivas.

As finais do Campeonato Gaúcho serão disputadas nos dois próximos sábados. No dia 1º de abril, a ida será disputada no estádio Centenário, em Caxias do Sul. No dia 8, a volta será realizada na Arena do Grêmio.

Estadao Conteudo

Copyright © 2023 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.