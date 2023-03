Taxas de juros têm viés de alta após piora da inflação no Focus e com Treasuries

Por Estadão - Estadão 53

Os juros futuros começam a semana perto da estabilidade, mas com viés de alta em toda a curva, diante do avanço dos yields dos Treasuries e nova piora nas expectativas de inflação no Boletim Focus. O mercado espera que sejam adiantados os anúncios do arcabouço fiscal e dos novos diretores do Banco Central, diante do cancelamento da viagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à China.

Além disso, o investidor também está na expectativa com as divulgações da ata do Copom, na terça-feira, 28, e Relatório Trimestral de Inflação (RTI), na quinta-feira, dia 30, com coletiva do presidente do BC, Roberto Campos Neto.

Às 9h12 desta segunda-feira, 27, a taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2024 subia a 13,10%, de 13,08%, e o para janeiro de 2025 ia para 11,96%, de 11,95%. O DI para janeiro de 2027 marcava 12,26%, de 12,25% sexta-feira no ajuste. O vencimento para janeiro de 2029 ia para 12,80%, de 12,78% no ajuste de sexta-feira, 24.

Luciana Xavier

Estadao Conteudo



