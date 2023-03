Milhares protestam em Israel após Netanyahu demitir ministro crítico à reforma judicial

Por Estadão - Estadão 78

Dezenas de milhares de israelenses foram às ruas de cidades em todo o país na noite deste domingo, 26, depois que o primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, demitiu seu ministro da Defesa por pedir a suspensão do plano de revisão judicial do líder israelense.

Manifestantes em Tel Aviv bloquearam uma rodovia principal e acenderam grandes fogueiras, enquanto a polícia brigava com os manifestantes que se reuniram do lado de fora da casa particular de Netanyahu em Jerusalém.

A demissão do ministro da Defesa, Yoav Gallant, sinalizou que o primeiro-ministro e seus aliados irão avançar esta semana com o plano de revisão. Gallant foi o primeiro membro sênior do partido governista Likud a se manifestar contra o premiê.

Mas enquanto multidões de manifestantes inundavam as ruas tarde da noite, os ministros do partido Likud começaram a indicar vontade de recuar.

O ministro da Cultura, Micky Zohar, disse que o partido apoiaria Netanyahu se ele decidisse interromper a reforma judicial. Fonte: Associated Press.

Associated Press

Estadao Conteudo

