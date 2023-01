Vocalista de grupo de pagode Bokaloka sofre infarto durante show

Por Redação - Redação 0

Vocalista do grupo de pagode Bokaloka, Renato Cesar Alves de Oliveira, mais conhecido como Renatinho, sofreu um infarto durante um show no Bar do Zeca, no Rio de Janeiro, na noite da última quarta-feira (4).

Cláudio Malagueta, empresário do grupo, afirmou que o vocalista Renatinho precisou ser levado às pressas para o Hospital Municipal Lourenço Jorge.

“Ele teve que ser levado às pressas direto para o Lourenço Jorge. Está com uma artéria entupida e terá que passar por uma angiologia. O médico não deixou que ele fosse transferido para um hospital particular”, afirmou ao portal Extra.

Cláudio, que está na Itália, disse que se prepara para voltar ao Brasil e acompanhar Renatinho. Arlindinho, filho de Arlindo Cruz, que assistia ao show da plateia, assumiu a apresentação após o ocorrido.

Em maio do ano passado, o vocalista do Bokaloka sentiu fortes dores no peito durante um show em Paris e precisou ser levado para uma unidade de saúde.

