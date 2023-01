Vídeo | Chef Erick Jacquin viraliza com receita de miojo e ketchup

O renomado chef francês é conhecido por suas receitas elaboradas, além de ser jurado do maior reality de gastronomia do Brasil, o MasterChef

O chef de cozinha Erick Jacquin viralizou na web ao publicar em seu Instagram um vídeo ensinando a fazer uma receita peculiar: miojo com ketchup. O renomado chef francês é conhecido por suas receitas elaboradas, além de ser jurado do maior reality de gastronomia do Brasil, o MasterChef.

“Quem nunca? Receita de macarrão instantâneo com #tompero e #ketchup”, escreveu o chef na legenda do post. Erick Jacquin publicou o vídeo da “receita” durante a madrugada da última quarta-feira (18), e arrancou comentários divertidos de seus seguidores.

“Vivi para ver isso”, escreveu uma internauta. “Essa receita eu sei copiar”, disse outra. “Você é tão ‘brabo’ que até o miojo vira um prato 5 estrelas”, elogiou uma terceira pessoa.

Além disso, a esposa de Jacquin, Rosângela, fez uma confissão: “Primeiro prato que você fez para mim, bebê. Nunca vou esquecer”.

No Twitter, a atitude do jurado do Masterchef também rendeu vários comentários. “Meu dia começou estranho quando entrei no Instagram e vi o Jacquin cozinhando miojo, mas aí lembrei que ele pode tudo”, disse um usuário da rede social do passarinho. “O primeiro prato que o JACQUIN fez para esposa dele foi miojo. Um príncipe acessível”, escreveu outro.

