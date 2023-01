Veja os nomes de 356 presos por atos extremistas em Brasília

De acordo com o governo distrital, a divulgação dos nomes atende a uma decisão da Vara de Execuções Penais do DF

O governo do Distrito Federal divulgou nesta terça-feira, 10, uma lista de 356 presas em razão dos atos golpistas de domingo, 8, quando apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro invadiram e depredaram as sedes do Congresso, Planalto e Supremo. A lista inclui encarcerados na Penitenciária Feminina do DF e no Centro de Detenção Provisória II.

De acordo com o governo distrital, a divulgação dos nomes atende a uma decisão da Vara de Execuções Penais do DF. “Devido ao alto número de prisões, não é possível que a Gerências de Atendimento aos Internos – Geaits das unidades prisionais realizem comunicações individuais. Dessa forma, será mantida lista atualizada das pessoas transferidas para o Sistema Prisional, a fim de possibilitar o acesso de familiares e advogados a elas”, registrou o Executivo em nota.

Como mostrou o Estadão, o número de detidos pelos atos golpistas chega a 1,5 mil. Na noite de domingo, 8, a Polícia Civil anunciou que cerca de 300 pessoas haviam sido conduzidas. Já na manhã de segunda, 1,2 mil apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro que estavam no acampamento em frente ao quartel general do Exército foram levadas para a Polícia Federal.

Nesta terça-feira, 10, a Procuradoria-geral da República informou que quatro golpistas detidos em flagrante dentro do Supremo Tribunal Federal no domingo, 8, tiveram a prisão convertida em preventiva – quando não há data para terminar.

CLIQUE AQUI E ACESSE A LISTA

