Unimed Sul Capixaba retoma a Caminhada Orientada

Hábitos saudáveis são essenciais para manter a saúde em dia, prevenir doenças e contribuir para uma melhor qualidade de vida. Pensando em estimular uma vida mais saudável, o projeto Movimento Saúde da Unimed Sul Capixaba retoma nesta segunda-feira (9) a Caminhada Orientada, que acontece de segunda a sexta-feira, de 6h às 8h, na Avenida Beira Rio em Cachoeiro de Itapemirim.

A caminhada é aberta a toda a comunidade de forma gratuita, para clientes e não clientes Unimed. As matrículas podem ser feitas no local da ação direto com o educador físico responsável.

O educador físico Wellington Moro, que faz o acompanhamento dos participantes da caminhada, explica que os participantes são avaliados ao iniciar os exercícios, e recebem orientações sobre alongamento e musculação. Eles também são reavaliados bimestralmente para constatar a evolução e os objetivos de cada um durante o exercício.

A concentração acontece em frente ao Restaurante Katatas, com divisão em cinco turmas. No início da avenida, fica uma base para orientar e dar apoio aos alunos. “Primeiro, ocorre a preparação, por meio de alongamentos e do estabelecimento de objetivos. Em seguida, a pessoa já pode caminhar, no período e no percurso que preferir. Após 30 dias o aluno é submetido a uma nova avaliação”, ressalta o orientador.

