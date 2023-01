Tyago Hoffmann defende harmonia entre poderes pelo bem do ES

Por Flavio Cirilo - Flavio Cirilo 190

Os deputados estaduais só serão empossados no próximo dia 1 de fevereiro, mas alguns parlamentares eleitos já dão indícios de como deverão se comportar na próxima legislatura da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales).

O Tyago Hoffmann (PSB), por exemplo, apesar de reconhecer a necessidade de independência do Poder Legislativo, defende o equilíbrio nas relações com o Governo do Espírito Santo e as demais instituições envolvidas nos processos de decisão do Estado.

“É importante a gente dizer isso, o Poder Legislativo é um Poder e precisa ser respeitado como tal e guardar a sua independência. Mas a Constituição prevê também que os Poderes precisam ser harmônicos e é neste sentido que eu vou trabalhar. Para que a gente tenha o máximo de harmonia possível entre o Executivo, Legislativo, Judiciário, Ministério Público”, explicou.

Experiência no Poder Executivo

O parlamentar, que já foi secretário nas gestões do governador Casagrande (PSB), ainda destaca que a boa relação entre os poderes se faz necessária para garantir o desenvolvimento do Espírito Santo.

“Pois esse arranjo, essa concertação dos Poderes, das instituições, fazem com que o Espírito Santo seja um estado muito diferenciado em relação ao Brasil, essa união, resguardada as independências de cada um dos Poderes e instituições, mas essa união pelo bem do Espírito Santo, nos últimos 20 anos, tem proporcionado resultados muito interessantes para nós”, afirmou.

