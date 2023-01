Turista mineiro morre afogado em Marataízes neste domingo (08)

Por Pammela Volpato - Pammela Volpato 233

Advertisement

Advertisement

Um turista mineiro, de 54 anos, morreu afogado neste domingo (08) na praia do Xodó, em Marataízes, litoral Sul do Estado. Segundo informações de populares, o homem estava de férias com a família no município desde o Natal.

Advertisement

Continua depois da publicidade

Na manhã deste domingo, a vítima e outras pessoas entraram no mar para se banhar, quando começaram a se afogar. As outras pessoas conseguiram sair, mas um deles desapareceu na água. Guarda Vidas que estavam próximos ao local do incidente iniciaram de imediato as tentativas de resgate.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 11h e ao chegar ao local, encontraram seis Guarda Vidas atuando nas buscas. A Equipe de mergulho foi acionada e bombeiros de Presidente Kennedy também ajudaram nas buscas.

Algumas horas depois o corpo da vítima foi encontrado e a perícia da Polícia Civil foi chamada.

Advertisement

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.