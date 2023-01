Tromba d'água: prefeito de Calçado alerta comerciantes para enchente

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 1411

Advertisement

Advertisement

O prefeito de São José do Calçado, Antônio Coimbra de Almeida, o Cuíca, enviou, por meio das redes sociais, um vídeo alertando os comerciantes do município para uma possível enchente nas próximas horas. Segundo ele, ocorreu uma tromba d’água no distrito de São Benedito e toda a água se dirige para o Centro do município. O aviso foi dado às 13h30 desta quinta-feira (12).

Advertisement

Continua depois da publicidade

“É um alerta principalmente para a rua do comércio. Acabamos de receber a notícia de uma tromba d’água que caiu em São Benedito. Muita água vai chegar por aqui em duas horas. Então vamos prevenir. Vamos levantar as coisas. É muita água que vem”, disse ele, no vídeo.

Segundo Cuíca, apesar de o distrito ser próximo ao Centro da cidade, a água demora duas horas para escoar pelo rio e chegar ao Centro. Além disso, as chuvas dos últimos dias já deixaram o Rio Calçado no limite, o que é preocupante.

“Qualquer água além do que já está vai dar enchente. E o volume previsto será considerável e vai entrar nas lojas. A última enchente desse tipo foi em fevereiro de 2022 e pode se repetir agora”, disse o prefeito, afirmando que servidores da prefeitura estão passando por todos os comércios para alertar à população.

Continua depois da publicidade

Advertisement

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.