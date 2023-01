Suspeito de matar garota de programa em motel pode ser serial killer

Por Redação - Redação 383

Uma mulher foi torturada e morta em outubro do ano passado, em Abadia de Goiás, região Metropolitana de Goiânia. A polícia prendeu o suspeito e, ao que tudo indica, Leandro Alves da Costa pode ser um serial killer, ou assassino em série, que matou ou estuprou ao menos sete outras mulheres em 2014. As informações são do G1.

A vítima do crime em Abadia de Goiás é Deyselene de Menezes Rocha, que era garota de programa. O suspeito foi preso na fronteira do Brasil com o Paraguai na última sexta-feira (6). Outro homem também foi preso e uma mulher, que estava foragida, foi ouvida na delegacia na última quinta-feira (12).

A polícia informou ainda ao site de notícias que um dos crimes que podem ter sido praticados por Leandro foi contra uma adolescente de 15 anos, que foi encontrada morta em um motel do Paraguai, no dia 3 de novembro de 2022.

Entenda o crime

Deyselene de Menezes Rocha foi encontrada morta e carbonizada em um matagal. No corpo havia com sinais de tortura e um arame envolto ao pescoço. Imagens do circuito de segurança de um motel mostraram o momento em que a vítima chegou ao local no carro de Leandro.

