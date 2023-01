Simec Cariacica abre vagas para programa de talentos e efetivos

Por Redação - Redação 149

A Simec Cariacica iniciou o ano com vagas abertas no programa Jovens Talentos, que recruta estudantes de cursos de graduação e pós-graduação para oportunidades de estágio na empresa. Há também vagas para o quadro próprio e para cadastro no banco de reservas.

O programa de talentos tem cinco vagas e irá contratar estudantes dos cursos de Engenharia de Produção, Engenharia Mecânica, Engenharia de Automação e Engenharia Elétrica ou alunos de pós-graduação em áreas correlatas. Além dessas vagas, há uma para estágio de nível técnico em Metalurgia.

Já as oportunidades para o quadro próprio são para Analista de Processos, Supervisor de Lingotamento (Aciaria) e Supervisor de Produção (Laminação -Linha Leve). Para banco de reservas, a empresa recebe currículos para Eletricista de Manutenção Elétrica e Técnico em Manutenção Elétrica.

A unidade, localizada em Jardim América, pertence ao Grupo Simec, uma das mais importantes indústrias siderúrgicas de aços especiais das Américas. Para concorrer às vagas, os interessados devem cadastrar o currículo na plataforma Gupy (gruposimec.gupy.io).

Os benefícios para os empregados incluem plano de saúde e plano odontológico, transporte fretado, vale-transporte, seguro de vida, participação nos lucros e resultados, alimentação na empresa, vale-alimentação, previdência privada, bônus de retorno de férias, convênios com instituições de ensino, Gympass, entre outros. Já os estagiários têm direito à alimentação no local, Gympass, transporte fretado, vale-transporte e seguro de vida. Estagiários nível técnico recebem bolsa de R$700,00 e estagiários nível superior de R$1.000,00.

As vagas:

ESTÁGIO

Programa Jovens Talentos Estágio de Nível Superior – 5 (cinco) vagas

Programa de estágio com oportunidade de aprendizagem lado a lado com o gestor.

Requisitos obrigatórios: Estar cursando os últimos períodos de Engenharia de Produção, Mecânica, Automação ou Elétrica ou ainda estar cursando pós-graduação em áreas correlatas citadas; Disponibilidade para estagiar pelo período mínimo de 6 meses, de 8h às 15h; Interesse em desenvolver carreira na área siderúrgica; Conhecimento intermediário em Pacote Office. Diferencial: Inglês e/ou Espanhol intermediário.

Estágio de Nível Técnico em Metalurgia – 1 (uma) vaga

Requisitos obrigatórios: Estar cursando Técnico em Metalurgia (noturno), ou já estar formado, mas com pendência de estágio. Ter disponibilidade para estagiar no mínimo 1 (um) ano, no horário de 08h às 15h, de segunda a sexta-feira.

QUADRO PRÓPRIO

Analista de Processos – 1 (uma) vaga

Requisitos obrigatórios: Experiência nos subprocessos de uma aciaria, Curso superior completo e/ou especialização em Engenharia Metalúrgica, Materiais, Mecânica ou Produção.

Supervisor de Lingotamento – Aciaria – 1 (uma) vaga

Requisitos obrigatórios: Superior em Engenharia Metalúrgica ou Mecânica ou Produção.

Supervisor de Produção – Laminação Linha Leve – 1 (uma) vaga

Requisitos obrigatórios: Superior em Engenharia Metalúrgica ou Materiais ou Mecânica ou Produção; e Vivência anterior em processos de Lingotamento/Aciaria.

Técnico em Manutenção Elétrica – Banco de reserva

Requisitos obrigatórios: Nível Técnico em Eletrotécnica ou Automação ou Eletrônica ou Instrumentação ou áreas afins ou superior em áreas afins, Certificado válido de NR10 Básico Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade.

Eletricista de Manutenção – Banco de reserva

Requisitos obrigatórios: Ensino Médio Completo, Certificado válido de NR10 Básico Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade.

