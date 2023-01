Sedu publica edital para processo seletivo de Cuidador

A inscrição poderá ser feita pelo site www.selecao.es.gov.br, no período das 10h desta terça-feira (17) até as 17h do dia 23 de janeiro deste ano

Por Redação - Redação 121

A Secretaria da Educação (Sedu) publicou, no Diário Oficial do Estado, nesta segunda-feira (16), o Edital nº 04/2023, que estabelece as normas de realização do processo seletivo para o cargo de Cuidador. Os contratados vão atender os estudantes com deficiência e/ou Transtorno do Espectro Autista (TEA), matriculados nas escolas da Rede Pública Estadual de Ensino.

A inscrição poderá ser feita pelo site www.selecao.es.gov.br, no período das 10h desta terça-feira (17) até as 17h do dia 23 de janeiro deste ano.

São pré-requisitos para concorrer às vagas: certificado de conclusão, histórico ou diploma de curso de nível médio, expedido por instituições de ensino regularizada pelo órgão próprio do sistema de ensino (Ministério da Educação, Secretaria da Educação ou Conselho Estadual ou Municipal de Educação, Secretarias ou Conselhos Estaduais de Educação); além do curso de Cuidador ou de prestação de assistência à Pessoa com Deficiência, com carga horária mínima de 80 horas. Os contratados terão carga horária de trabalho de 30 ou 40 horas semanais.

Confira o Edital nº 04/2023

