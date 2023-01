Saúde mental: Confira a programação do Janeiro Branco em Cachoeiro

Por Redação - Redação 83

A Secretaria Municipal Saúde (Semus) de Cachoeiro preparou uma programação especial alusiva ao Janeiro Branco, campanha de conscientização sobre a importância dos cuidados com a saúde mental.

Palestras, rodas de conversa e outras ações educativas sobre o tema serão realizadas, ao longo do mês, em unidades de saúde, no Centro de Atenção Psicossocial – álcool e drogas (Caps ad) e em outros pontos da cidade.

Para o dia 20, está programada uma ação na Praça Jerônimo Monteiro, no Centro. Intitulada “Fala que eu te escuto”, ocorrerá das 8h às 11h, oferecendo ao público espaço para uma escuta breve, segura e sigilosa com profissionais da saúde mental, além de orientações sobre serviços dessa área disponíveis na cidade. O evento contará com a colaboração da Faculdade Multivix e do Centro de Referência das Juventudes (CRJ).

Já no dia 24, será feita uma roda de conversa na Unidade de Saúde da Mulher “Doutora Glaura Moreira Santos” (Casa Rosa), para gestantes e mulheres em acompanhamento (vítima de violência doméstica e familiar).

No dia 26, ocorrerá o 1° Encontro de Saúde Mental para servidores da Semus. O evento será realizado às 8h, na sede da Secretaria, localizada no bairro Ferroviários. Na ocasião, os servidores vão participar de uma palestra temática “Saúde mental e bem-estar no ambiente de trabalho”, apresentada pela psicóloga Adriana Mastela, coordenadora do curso de Psicologia do Centro Universitário São Camilo.

No dia 30, às 9h, a Semus promoverá a Caminhada Janeiro Branco, com saída do Caps ad em direção ao bairro Nova Brasília. Os participantes vão levar faixas e cartazes, para chamar atenção da população para o tema.

O secretário de Saúde de Cachoeiro, Alex Wingler, enfatiza a importância das ações para o aumento da consciência sobre saúde mental. “Com a pandemia, nós percebemos que cresceu, significativamente, o número de manifestações de sintomas psicológicos. Por isso, é muito importante que haja a disseminação de informações sobre o assunto e que as pessoas saibam que, no município, há serviços voltados para atender essa demanda”, expressa.

Confira a programação nas Unidades de Saúde

UBS Itaoca

Quinta-feira (12) – 8h

Palestra: Janeiro Branco

UBS Gilson Carone

Segunda-feira (16) – 8h

Sala de espera: Saúde mental

UBS BNH de Cima

Terça-feira (17) – 8h

Sala de espera: orientações sobre sinais e sintomas da depressão e riscos da automedicação com antidepressivos

UBS Coramara

Quarta-feira (18) – 8h

Roda de conversa: saúde mental

UBS Aquidaban

Quinta-feira (19) – 9h

Sala de espera: Janeiro Branco

UBS Abelardo Machado

Quinta-feira (19) – 9h – Roda de conversa: Quebrando estigma e discriminação sobre saúde mental

UBS Aeroporto

Quinta-feira (19) – 13h

Palestra: Quem cuida da mente cuida da vida

UBS Nossa Senhora Aparecida

Sexta-feira (20) – 8h

Palestra: Mente saudável

UBS Elpídio Volpini (Valão)

Sexta-feira (20) – 8h

Sala de espera: Prevenção em saúde mental

UBS Recanto

Sexta-feira (20) – 8h

Palestra: Prevenção em saúde mental

UBS Burarama

Segunda-feira (23) – 7h30

Palestra: Cuidar da saúde mental deve ser prioridade e não um luxo

UBS Otton Marins

Segunda-feira (23) – 8h

Palestra com o psicólogo do Caps-Ad

UBS Paraíso

Segunda-feira (23) – 8h

Sala de espera: Saúde mental e emocional

ESF Coutinho

Segunda-feira (23) – 9h

Sala de espera: Quem cuida da mente, cuida da vida

UBS Soturno

Segunda-feira (23) – 8h

Sala de espera: orientações sobre saúde mental

UBS BNH de Baixo

Quarta-feira (25) – 9h

Sala de espera: Janeiro Branco

UBS Nossa Senhora da Penha

Quinta-feira (26) – 8h

Palestra: Saúde mental

UBS Zumbi

Quinta-feira (26) – 8h

Sala de espera: valoriza a sua saúde mental – vida em equilíbrio

UBS Vila Rica

Quinta-feira (26) – 8h

Palestra: Saúde mental

UBS Conduru

Quinta-feira (26) – 8h30

Palestra: A importância do cuidado com a saúde mental

UBS Novo Parque

Sexta-feira (27) – 8h

Palestra: Saúde mental

UBS Córrego dos Monos

Sexta-feira (27) – 8h

Atendimentos médicos e de enfermagem para pacientes com transtorno mental

UBS São Vicente

Segunda-feira (30) – 8h

Sala de espera: A importância da saúde mental

UBS Village da Luz

Terça-feira (31) – 9h

Palestra: Janeiro Branco

Centro de Atenção Psicossocial – álcool e drogas (Caps ad)

Sexta-feira (13) – 9h

Palestra: Janeiro Branco e a importância de cuidar da saúde mental

