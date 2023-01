Rua central de Cachoeiro, próxima ao INSS, recebe asfalto novo

A melhoria faz parte do programa de recapeamento asfáltico, fruto de parceria entre a Prefeitura e o Governo do Estado, que já alcançou 15 vias, dentre ruas e avenidas

Por Redação - Redação 70

Nesta semana, mais uma rua do centro de Cachoeiro foi revitalizada com a aplicação de nova camada de asfalto. A contemplada da vez foi a Araújo Machado (subida próxima ao INSS), que conecta as ruas 25 de Março e Costa Pereira.

A melhoria faz parte do programa de recapeamento asfáltico, fruto de parceria entre a Prefeitura e o Governo do Estado, que já alcançou 15 vias, dentre ruas e avenidas de diversas regiões do município.

De acordo com o cronograma da Secretaria Municipal de Obras (Semo), que coordena os trabalhos, nos próximos dias, está previsto o início do recapeamento da avenida Aristides Campos, uma das mais importantes da malha viária de Cachoeiro.

Até o momento, foram recuperadas as ruas Brahim Depes, José Rosa Machado, Dirceu Alves, São Cristóvão, Joana Carlete Fiorio, Domingos Alcino Dadalto e Costa Pereira; o trevo da Ilha da luz; uma parte da rua Alziro Viana; as avenidas Fioravante Cipriano e Ubaldo Caetano Gonçalves; além de trechos da Linha Vermelha e das avenidas Jones dos Santos Neves, Bolívar de Abreu e Nossa Senhora da Consolação.

No bairro Amarelo, a rua Jerônimo Ribeiro também recebe asfalto novo, que já foi aplicado em grande parte da via. O trabalho no local será finalizado após a conclusão das obras de contenção de encostas, que estão em fase final de execução.

