Rio Veado transborda e provoca enchentes em Guaçuí neste domingo (8)

Por Marcos Freire

Guaçuí amanheceu, neste domingo (8), com pontos de enchentes em bairros da cidade. O Rio Veado, que corta o município, saiu de sua calha normal e transbordou nos pontos mais baixos, provocando muitos alagamentos. A pior situação é do bairro Gumercindo da Silva Glória, mais conhecido como Lagoa, que está tomado pela água.

O bairro, que fica colado ao bairro São Miguel – onde também muitas ruas também apresentaram alagamentos – fica abaixo do nível do rio e depende de um sistema de bombas para retirar a água de chuvas intensas e de enchentes. No entanto, nem sempre o sistema de bombas é suficiente para retirar a água e evitar que as casas sejam invadidas.

Segundo a Defesa Civil de Guaçuí, a enchente chegou a lugares críticos que sempre têm problemas quando o rio transborda. Nesses lugares, a população foi avisada sobre a chegada das águas. Logo, o maior problema é no bairro Lagoa, realmente, onde, com a chuva intensa e a cheia do rio, as bombas não estão dando conta de retirar a água (veja vídeo abaixo).

No interior de Guaçuí, um vídeo enviado para o portal Aqui Notícias mostra uma fenda que está se abrindo em um terreno, próximo ao Chalezinho Miçanga. A pessoa que fez o vídeo mostra rachaduras e fendas, mostrando preocupação de que uma grande massa de terra desmorone a qualquer momento. Já aconteceram pequenos deslizamentos.

A Defesa Civil do município já esteve no local e constatou que realmente há risco de deslizamento de terra de grande porte. Por isso, notificou o proprietário do Chalé e emitiu um alerta para que motoristas e pedestres evitem trafegar pelo local, porque realmente o risco é muito grande e a área está sendo considerada perigosa (Veja vídeo abaixo).

Divino de São Lourenço em situação controlada e monitorada

Na manhã deste sábado (7), Guaçuí esperava a chegada de águas que estavam descendo de Divino de São Lourenço, onde o nível do rio estava fora de sua calha também. Contudo, segundo informações da Defesa Civil do município, apesar da chuva constante, o rio tinha baixado e a situação estava controlada e seguia sendo monitorada. Isso pode ser uma boa notícia para a população de Guaçuí, porque é sinal que o nível do rio pode baixar, caso as chuvas não voltem com a força e constância da noite passada.

Veja abaixo mais fotos e vídeos de enchentes em Guaçuí

