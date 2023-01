Recorde: Denarc apreendeu mais de 3 toneladas de maconha no ES em 2022

Por Redação - Redação 153

Advertisement

Advertisement

O ano de 2022 representou um marco no Departamento Especializado de Narcóticos (Denarc), com o maior número de apreensões já realizadas no Departamento. O balanço das atividades foi apresentado pela Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), nesta terça-feira (10).

Advertisement

Continua depois da publicidade

Somente no ano passado, foram realizadas 72 prisões e 416 Operações Policiais. Foram apreendidos 22 veículos e 50 armas de fogo. Além disso, foram concluídos 85 Inquéritos Policiais com 85 autos de prisão em flagrante. O departamento também apreendeu mais de três toneladas de maconha, 25 quilos de crack, 19 quilos de cocaína, 102 comprimidos de ecstasy e 250 micropontos de LSD.

Com o aumento da interação entre agências policiais e trocas de informações, o Denarc avançou em investigações patrimoniais e financeiras e se destacou com o grande número de operações, que culminaram com a prisão de lideranças de facções do Estado e de outras localidades.

O titular do Departamento Especializado de Narcóticos, delegado Tarcísio Otoni, destacou que os policiais do estão cada vez mais especializados qualificados, executando com maestria a estratégia de focar nos traficantes atacadistas e na lavagem de dinheiro, com vistas a reduzir a oferta de drogas na Grande Vitória.

Continua depois da publicidade

Apreensão histórica

Das diversas operações exitosas realizadas pela equipe do Denarc, em 2022, o destaque foi para a maior apreensão de maconha já realizada na PCES. A apreensão aconteceu no dia 21 de novembro de 2022, no bairro Costa Dourada, na Serra. Na ocasião, foi apreendida uma tonelada e 68 quilos de maconha.

Advertisement

Continua depois da publicidade

Outra expressiva apreensão aconteceu no município de Vila Velha. Durante uma operação policial, o Departamento apreendeu mais de uma tonelada de maconha. A droga estava escondida em um galpão, localizado no bairro Morada da Barra. Na ação, um homem de 45 anos foi preso em flagrante.

Prisões

Entre as 72 prisões realizadas, vale destacar a captura de um dos líderes de uma facção criminosa do Estado de Santa Catarina. O homem foi preso no estacionamento de um shopping, no município de Vila Velha, em 1º de novembro de 2022.

A ação contou com informações da Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol) e do setor de inteligência da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) da Diretoria Estadual de Investigações Criminais (Deic) da Polícia Civil de Santa Catarina (PCSC).

Somente nessa Operação, foram apreendidos um fuzil calibre 5,56mm, uma carabina calibre 22, uma pistola Taurus calibre 9mm, 17 carregadores de arma de fogo, 200 munições calibre 9mm, 400 munições calibre 22, 235 munições 5,56mm, coldres, acessórios e colete balístico, além de documentos falsos.

Outra prisão de repercussão foi a de uma mulher de 26 anos, suspeita de transportar 10 quilos de cocaína e uma pistola calibre 9mm, de São Paulo para Vitória. A prisão foi realizada na Rodoviária de Vitória, no dia 12 de novembro de 2022. As investigações apontaram que o material seria encaminhado a traficantes do bairro Romão, também na Capital.

Em 2023, o Denarc segue com o compromisso de atuar contra o tráfico e distribuição de drogas no Espírito Santo. Para aprimorar os trabalhos, o departamento está implementando um canil, que vai contribuir com as ações de apreensão de entorpecentes.

Advertisement

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.