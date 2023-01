Quinta (12) de tempo instável com sol e pancadas de chuva a tarde

Por Redação - Redação 140

Nesta quinta-feira (12), o tempo segue instável em boa parte do Espírito Santo. De acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural – Incaper, chove em alguns momentos do dia, na região Nordeste capixaba. Na região Sul, aumento de nuvens e pancadas de chuva a partir da tarde. Na porção Noroeste e Norte na divisa com MG, sol entre nuvens e chuva rápida a tarde. Não há previsão de chuva nas demais áreas do Estado. Temperaturas seguem elevadas em todas as regiões. Vento moderado a forte na região sul e Grande Vitória.

Na Grande Vitória, sol entre nuvens mas sem previsão de chuva. Temperatura mínima de 25 °C e máxima de 34 °C. Vitória: mínima de 25 °C e máxima de 34 °C.

Na Região Sul, sol e aumento de nuvens, com trovoadas a tarde e noite. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 21 °C e máxima de 35 °C. Nas áreas altas: mínima de 20 °C e máxima de 31 °C.

Na Região Serrana, aumento de nuvens, com trovoadas a tarde e noite. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 22 °C e máxima de 32 °C. Nas áreas altas: mínima de 21 °C e máxima de 29 °C.

Na Região Norte, sol entre nuvens, e chuva na porção divida com MG mas sem previsão de chuva. Temperatura mínima de 21 °C e máxima de 34 °C.

Na Região Noroeste, muitas nuvens e chuva em alguns momentos. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 23 °C e máxima de 33 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo: mínima de 22 °C e máxima de 30 °C.

Na Região Nordeste, muitas nuvens e chuva rápida em alguns momentos do dia. Temperatura mínima de 23 °C e máxima de 32 °C.

