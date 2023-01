Projeto quer desregulamentar mais de 30 profissões; saiba quais são

Por Redação - Redação 0

Um Projeto de Lei pode acabar com a regularização de algumas profissões no Brasil, se for aprovado no Congresso Nacional. Essa é a proposta do PL 3081/2022, do deputado federal Tiago Mitraud (Novo-MG), que revoga e altera 86 leis, decretos e decretos-lei, com objetivo de desregulamentar diversas especialidades.

A regulamentação das profissões garante reconhecimento, direitos e valorização das categorias, que conseguiram suas garantias após décadas de reivindicações dos trabalhadores e sindicatos.

Entre os profissionais que teriam suas atividades desregulamentadas estão os jornalistas, engenheiros, estatísticos, assistentes sociais e outros.

O deputado justificou no texto sua decisão, explicando que as profissões incluídas no PL 3081/2022 “não oferecem risco à segurança, à saúde, à ordem pública, à incolumidade individual e patrimonial”.

A Câmara dos Deputados decidiu abrir uma consulta pública sobre o projeto de lei em seu site oficial, onde os brasileiros podem votar sobre o tema gratuitamente, expondo suas opiniões com a possibilidade de concordar ou discordar do texto.

Até o momento, 98% dos entrevistados votaram que “discordam totalmente” da proposta, sendo a decisão contrária mais forte. O PL ainda será votado na Câmara dos Deputados.

Veja as profissões que podem ser desregulamentadas:

Leiloeiro (Decreto 21.981/32)

Engenheiro (Decreto-Lei 8620/46)

Arquiteto (Decreto-Lei 8620/46)

Atuário (Decreto-Lei 806/69)

Fisioterapeuta e Terapeuta ocupacional (Decreto-Lei 938/69)

Jornalista (Decreto-Lei 972/69)

Economista (Lei 1411/51)

Químico (Lei 2800/56)

Músico (Lei 3857/60)

Massagista (Lei 3968/61)

Geólogo (Lei 4076/61)

Bibliotecário (Lei 4084/62)

Psicólogo (Lei 4119/62)

Corretor de seguros (Lei 4594/64)

Publicitário (Lei 4680/65)

Estatístico (Lei 4739/65)

Técnico de Administração (Lei 4769/65)

Relações Públicas (Lei 5377/67)

Medico-Veterinário (Lei 5517/68)

Arquivista (Lei 6546/78)

Radialista (Lei 6615/78)

Geógrafo (Lei 6664/79)

Técnico em Prótese Dentária (Lei 6710/79)

Meteorologista (Lei 6835/80)

Sociólogo (Lei 6888/80)

Fonoaudiólogo (Lei 6965/81)

Museólogo (Lei 7287/84)

Secretário (Lei 7377/85)

Técnico em Radiologia (Lei 7394/85)

Engenheiro de Segurança do Trabalho (Lei 7410/85)

Nutricionista (Lei 8234/91)

Guia de Turismo (Lei 8623/93)

Treinador de Futebol (Lei 8650/93)

Assistente Social (Lei 8662/93)

Educação Física (Lei 9696/98)

