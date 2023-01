Profissional leva massagem terapêutica e relaxante para Marataízes

Por Redação - Redação 0

Verão, praia e férias são o combo perfeito para esse início de ano, mas em Marataízes, além de aproveitar tudo isso, há um motivo a mais para curtir e também relaxar. A massoterapeuta Mylena Cortez vai levar uma ação especial durante os meses de janeiro e fevereiro ao litoral para atender quem quer aproveitar o verão para repor as energias para encarar 2023.

A profissional é especialista em massagens terapêutica e relaxante, e drenagem linfática. Formada em massoterapia, ela explica que pessoas estressadas, que sentem dores no corpo, ansiedade, depressão, pânico, fibromialgia ou bruxismo, por exemplo, podem desfrutar desses benefícios do relaxamento, desde que sejam feitas por profissionais qualificados.

O atendimento em Marataízes será todo sábado e domingo, no Beach Bar Caminho do Mar, um espaço na beira da praia de Boa Vista do Sul, com a Quick Massagem, uma massagem relaxante e prática de 10 minutos. Além do atendimento no Caminho do Mar, a profissional está com agenda aberta também para atendimentos a domicílio.

Serviço

Instagram: massoterapeuta_cortezmylena

Agendamento: clique aqui

Quick Massagem

A Quick Massagem é uma massagem feita em uma cadeira específica, que não utiliza roupas especiais, nem cremes e óleos. E pode ser realizada em qualquer ambiente.

A principal diferença da Quick Massage, é o tempo, dura apenas dez minutos! Praticidade unida ao cuidado físico e mental.

Massagem terapêutica

A massagem terapêutica é uma terapia complementar para o tratamento de várias doenças. Principalmente, quando feita por um profissional qualificado, as manobras têm um efeito físico e emocional extremamente benéfico para a saúde.

A massagem terapêutica não só proporciona relaxamento, mas também é capaz de atuar como uma terapia complementar em casos de dores musculares ou em articulações. Isso porque, durante a sessão, o profissional trabalha a tensão dos músculos rígidos, trazendo o relaxamento e permitindo uma maior amplitude de movimento e alívio da dor.

“Entre os benefícios estão a redução do estresse, alívio de dores, melhorias do sono, estímulo à eliminação de toxinas, melhoria da circulação sanguínea e diminuição da ansiedade”, frisa Mylena.

Massagem relaxante

A massagem relaxante utiliza movimentos suaves e firmes por todo o corpo. Além de beneficiar a flexibilidade, aumenta a circulação e provoca uma sensação de bem-estar pelo relaxamento da musculatura, aliviando o corpo e a mente.

Já a massagem relaxante pode ser aplicada com óleos ou cremes associados à aroma terapia, trazendo uma efetiva sensação de bem-estar, conforto e tranquilidade.

Mylena ressalta que aquelas pessoas quem têm os dias muito corridos costumam sentir melhor os efeitos benéficos da massagem relaxante, pois ela acalma o corpo e a mente e todos os sistemas do corpo reagem positivamente à técnica.

“A massagem relaxante traz para as pessoas o bem-estar, mais vigor e vontade, ajuda na reflexão e acalma antes de alguma atividade que dá medo, como uma prova ou discurso em público, mantendo os efeitos bons pelo resto do dia ou por mais tempo”, completa.

