Primeira segunda do ano será de calor e pancadas de chuva no Sul do ES

Segunda-feira (02) com previsão de chuva rápida na madrugada e manhã na região Nordeste, com tendência de tempo aberto nos demais horários. Ao longo do dia, chuva esparsa nas demais áreas do norte capixaba, exceto no trecho sul da região Noroeste. De acordo com o Instituto de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural – Incaper, a partir da tarde, áreas de instabilidade, associadas ao calor e a umidade, provocam pancadas de chuvas com trovoadas nas regiões Sul e Serrana. Poucas nuvens na Grande Vitória, sem expectativa de chuva. O vento sopra com moderada intensidade no litoral.

Na Grande Vitória, poucas nuvens e calor, sem expectativa de chuva. Vento moderado no litoral. Temperatura mínima de 24 °C e máxima de 32 °C. Vitória: mínima de 24 °C e máxima de 32 °C.

Na Região Sul, predomínio de sol até o final da manhã. A partir da tarde, previsão de pancadas de chuva com trovoadas em pontos isolados da região. Vento moderado no litoral. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 21 °C e máxima de 33 °C. Nas áreas altas: mínima de 18 °C e máxima de 30 °C.

Na Região Serrana, predomínio de sol até o final da manhã. A partir da tarde, previsão de pancadas de chuva com trovoadas em pontos isolados da região. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 19 °C e máxima de 31 °C. Nas áreas altas: mínima de 18 °C e máxima de 29 °C.

Na Região Norte, variação de nuvens e região de chuva passageira em alguns pontos. Temperatura mínima de 22 °C e máxima de 32 °C.

Na Região Noroeste, variação de nuvens e região de chuva passageira em alguns pontos, com exceção do trecho sul da região, que pode ocorrer trovoadas em pontos isolados. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 21 °C e máxima de 33 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo: mínima de 20 °C e máxima de 30 °C.

Na Região Nordeste, chuva passageira na madrugada e manhã, com tempo aberto nos demais horários. Vento moderado no litoral. Temperatura mínima de 22 °C e máxima de 32 °C.

