Presidente Kennedy cadastra interessados no plantio de cana-de-açúcar

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Agricultura e Pesca (SEMDAP) informa aos produtores rurais que estará aberto, entre os dias 16 e 20 de janeiro, o cadastramento dos interessados em participar do Programa de Incentivo à Diversificação Agropecuária por meio do plantio de cana-de-açúcar em Presidente Kennedy.

Com este procedimento, a SEMDAP tem o objetivo de iniciar um processo capaz de identificar e analisar produtores e propriedades com aptidão para o cultivo de cana, contribuindo com a diversificação da produção e produtividade nas propriedades rurais, possibilitando assim, maior retorno econômico a estes produtores.

A SEMDAP pretende atuar com disponibilização de calcário, fosfato, serviços de máquinas e transporte de cana planta para realização do plantio, além de assistência técnica. A cana planta, para produtores que estiverem interessados, poderá ser disponibilizada pela Usina Paineiras S.A., que também é parceira no plantio.

Vale salientar que o fomento proposto pode estimular o desenvolvimento regional, além de potencializar a arrecadação e contribuir para o planejamento estratégico do Município de Presidente Kennedy.

Interessados devem procurar o escritório do Incaper, na Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Agricultura e Pesca que funcionará de 8h às 16h de segunda a quinta-feira e sexta-feira de 7 às 12h, para conhecer normas e procedimentos. A Secretaria fica localizada na Avenida Orestes Baiense, Centro.

Mais informações: telefone (28) 3535-1950 ou e-mail [email protected]

