Prefeitura de Anchieta anuncia amplo investimento em obras em 2023

Por Redação - Redação 0

O município de Anchieta se despediu de 2022 com importantes obras entregues à população e muitas outras na etapa final de execução. Para 2023, a expectativa é iniciar outros relevantes investimentos em diversas áreas. (confira abaixo a relação de algumas)

No ano passado, foram entregues aos moradores uma nova praça no bairro Nova Esperança, concluída a ponte de Emboacica e a reforma do Centro de Referência da Assistência Social (Cras). Em 2022 foram realizadas obras de drenagem e pavimentação rural em Arerá e Belo Horizonte e construção de muros de arrimo em diversas comunidades.

Seguem na etapa final as obras de drenagem e pavimentação das ruas do bairro Guanabara e a reforma da quadra e praça no bairro Morro da Penha.

Para 2023 o balneário de Castelhanos irá ganhar obras de drenagem e pavimentação em 10 vias. Também serão iniciadas as obras de construção da tão sonhada sede própria da escola Terezinha Godoy de Almeida. E a previsão é o início da construção de uma nova creche próximo a Vila Olímpica. Essas obras têm apoio do Governo do Estado.

Quadra próxima a Praça São Pedro. Quadra próxima a Praça São Pedro.

Em 2023 a Prefeitura irá iniciar a construção das quadras poliesportivas em Goembê e do bairro São Pedro, próximo à ESF Centro I. E será o ano em que o cemitério municipal irá ganhar obras de ampliação e revitalização. Jabaquara terá uma ampla praça e serão executadas obras de drenagem e pavimentação em diversas comunidades da sede, litoral e interior.

Além de obras, em 2022 o município investiu no programa de desenvolvimento socioeconômico Anchieta Criativa e Empreendedora, criando e reformulando vários projetos com objetivo de desburocratizar o serviço público, gerar emprego e renda para as famílias anchietenses. A Educação, o Turismo, a Pesca e a Agricultura também foram contemplados com importantes projetos.

A Prefeitura de Anchieta investiu na melhoria das estradas rurais, beneficiando diversas comunidades, atingindo a marca de 75 km de estradas sendo atendidas com a aplicação de revsol. Um produto que vem deixando as vias em melhores condições e facilitando a vida dos moradores.

“Avançamos nos últimos anos e pretendemos que 2023 seja de mais realizações e entregas para nossa população. Teremos um robusto investimento com recursos próprios e apoio do governo do Estado”, disse o prefeito Fabrício Petri.

Em 2023 o município irá ganhar a sede própria do Centro de Referência Especializada da Assistência Social (Creas), obra que está em andamento. E com recursos próprios a Prefeitura de Anchieta pretende realizar no próximo ano a revitalização da orla de Ubu, além de outros investimentos na Saúde, Educação, Turismo, Meio Ambiente, Pesca e Agricultura.

Alguns dos investimentos previstos para iniciarem em 2023:

– Nova Jerusalém: reforma do campo de futebol, construção de praça e rotatória.

– Parati: revitalização da orla.

– Alto Pongal: construção de uma praça, construção do novo sistema de captação e abastecimento de água.

– Córrego da Prata: pavimentação de vias.

– Subaia: pavimentação de via.

– São Mateus: pavimentação de via.

– Iriri: construção de uma praça.

– Morro da Penha: ampliação e revitalização do cemitério municipal.

– Ubu: revitalização da orla.

– Castelhanos: drenagem e pavimentação em 10 ruas.

– Jabaquara: construção de uma praça.

– Goembê: construção da quadra poliesportiva.

– Nova Esperança: finalização da construção do Creas.

– Praça São Pedro: construção de uma quadra poliesportiva ao lado da ESF Centro I;

– Outros investimentos: construção da Escola Terezinha Godoy de Almeida; uma nova cheche ao lado da Vila Olímpica; pavimentação em ruas da sede e interior; melhoria no sistema de abastecimento de água de diversas comunidades; aplicação de revsol em diversas estradas do interior e reforma de quadras em diversas localidades.

Entre outros…

