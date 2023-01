Prefeitos do Caparaó preocupados com queda do FPM baseado no Censo

Tribunal de Contas da União anunciou que vai se basear em informações prévias e não concluídas do Censo Demográfico 2022 para fazer o cálculo do FPM

Em reunião recente entre os prefeitos dos municípios que compõem o Consórcio do Caparaó Capixaba, foi relatada a preocupação com perdas na arrecadação. Isso se acentua com possíveis perdas no Fundo de Participação dos Municípios (FPM) que compõe o grosso do que cada um arrecada, a partir do momento em que o Tribunal de Contas da União (TCU) anunciou que vai se basear em informações prévias e não concluídas do Censo Demográfico 2022 para fazer o cálculo.

Na referida reunião realizada na semana passada no distrito de Pedra Menina, em Dores do Rio Preto, que contou com a participação do governador Renato Casagrande, o assunto foi levantado pelo prefeito de Alegre, Nirrô Emerick. Ele e outros prefeitos reclamaram do fato do Censo ter sido mal feito ou, pelo menos, não ter sido concluído. “Com isso, o Censo vai mostrar que tivemos queda em nossa população e isso vai influenciar em nosso FPM”, afirma o prefeito. “Podemos ter perda considerável em nossa arrecadação e inviabilizar muitos de nossos serviços e atendimento à população”, completa.

Outros prefeitos fizeram coro ao que foi levantado pelo prefeito de Alegre. Por isso, agora, as prefeituras estão incentivando os moradores de seus municípios para que liguem para o canal de atendimento do IBGE para fazer o recenseamento. A Prefeitura de Alegre é uma das que publicou nota, em suas redes sociais, pedindo para que todos liguem para o número 137, que foi colocado para atender, via telefone fixo e celular, aquelas pessoas que não foram recenseadas.

A diretriz serve para os moradores de todos os municípios e não apenas para Alegre. Tanto que outras prefeituras publicaram notas parecidas, passando como fazer o recenseamento via teleone. Basta ligar para 137, selecionar a opção 1 e informar ao atendente seus dados e dos moradores da residência, incluindo a cidade em que mora. Isso pode colaborar para que o município não tenha redução de população e perda de recursos, consequentemente. A ligação é gratuita, todos os dias, de 8 horas até 21h30.

Amunes e CNM questionam normativa para coeficiente do FPM

Ao mesmo tempo, a Associação dos Municípios do Estado do Espírito Santo (Amunes) coloca que está acompanhando o impacto da decisão do TCE que publicou, no final do ano passado, a Decisão Normativa nº 201/2022 que aprovou os coeficientes a serem utilizados no cálculo da distribuição dos recursos do FPM para o exercício de 2023. Principalmente, por se basearem nas informações prévias e não concluídas do Censo Demográfico 2022, desconsiderando a Lei Complementar 165/2019 que determinou o congelamento dos coeficientes do FPM, para perdas, desde 2018 até a finalização do Censo Demográfico.

Conforme informações da Amunes, a associação está participando de discussões junto à Confederação Nacional dos Municípios (CNM) e oferecendo assessoria jurídica e orientação técnica às prefeituras. Estudos da CNM, com informações divulgadas pelo IBGE, projetaram que 20 municípios, do Espírito Santo, poderiam sofrer impactos com a redução do coeficiente do FPM, principalmente os pequenos, como é o caso dos que fazem parte do Caparaó Capixaba. De acordo com levantamento feito pela CNM, 800 municípios brasileiros podem apresentar redução de coeficiente no FPM.

O presidente da Amunes e prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, Victor Coelho, destaca essa preocupação com as perdas do FPM de municípios de pequeno porte. “Os repasses do FPM são, muitas vezes, a principal fonte de recursos dos municípios e essa decisão pode impactar muito no orçamento e nos investimentos das cidades”, afirma.

Ainda de acordo com Victor Coelho, a Amunes orientou os municípios sobre o envio de ofício ao portal do TCU, reforçando a informação de que o município está protegido pela Lei Complementar n.º 165/2019. “Orientamos, ainda, para que ingressassem com ações na Justiça Federal, para não serem impactados por essa decisão do TCU”, conclui.

