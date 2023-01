Policiais do ES participam de treinamento em favela simulada no Rio

O objetivo do curso é aprimorar o conhecimento dos agentes da Core, que têm entre as atribuições a execução de mandados em áreas de risco

Policiais civis da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) da Polícia Civil do Espírito Santo (PCES) estiveram no Rio de Janeiro para participar do curso Patrulha Urbana em área de risco e tiro tático policial, realizado entre os dias 09 e 13 deste mês. O treinamento foi ministrado pela Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) da Polícia Civil do Rio de Janeiro (PCES) e aconteceu em uma favela simulada que foi criada para treinamento policial.

O objetivo do curso é aprimorar o conhecimento dos agentes da Core, que têm entre as atribuições a execução de mandados em áreas de risco e, para isso, necessitam utilizar técnicas de progressão em área de risco, também chamada patrulha urbana. Essa técnica consiste no deslocamento por ruas e vielas, que visa a reduzir riscos à equipe policial e aos moradores de comunidades, trazendo maior efetividade e segurança no cumprimento do objetivo a ser cumprido.

Ao todo, oito operadores da Core participaram do curso, que teve um total de 40 horas e prática de tiro tático policial, com 125 disparos de fuzil por policial. O treinamento foi ministrado pela Core/PCRJ, que tem a expertise denominada Patrulha Falcão, uma técnica de patrulha urbana desenvolvida pela unidade e utilizada durante atuação.

O titular da Coordenadoria de Recursos Especiais, delegado Ricardo Almeida, destacou que o curso fornece uma instrução de grande importância, pois permitirá que os integrantes da Core aprimorem técnicas de patrulha urbana em áreas de risco e atuem como multiplicadores desse conhecimento para as demais unidades da PCES.

“A Core é recorrentemente acionada para prestar apoio operacional em áreas de morros, com aglomeração urbana e, em determinadas situações, ocorre resistência armada por parte dos criminosos. Então, é preciso que nosso efetivo se mantenha em constante treinamento e busque conhecimento e troca de informações com outras instituições. Essa integração é uma poderosa ferramenta no combate ao crime”, ressaltou o delegado Ricardo Almeida.

O agente de polícia Felipe Seidel Albuquerque participou do treinamento e falou sobre a experiência. “Essa parceria com a Core/PCRJ já vem de longa data. Me formei no VII COTE (Curso de Operações Táticas Especiais), em 2013, e também no V COA (Curso de Operações Aérea do Serviço Aeropolicial – Saer/Core), em 2014”, disse.

Ainda segundo o agente policial, todo conhecimento adquirido será replicado, como é de praxe na Coordenadoria, às unidades que necessitarem dessa atualização, tanto nas especializadas que atuam em morros e áreas conflagradas, quanto nas equipes policiais que realizam incursões em áreas e risco para realizar levantamentos, cumprimentos de mandados e patrulhamentos em Escala Operacional ISEO.

Além de Felipe Seidel, outros dois policiais da Core/PCES já passaram pela Coordenadoria de Recursos Especiais do Rio de Janeiro: Rodrigo Menezes, em 2014, e Victor Fassarela, em 2018. Eles foram formados pelo esquadrão antibomba como técnicos explosivistas.

Em 2016, a equipe da Core/PCRJ veio ao Estado para ministrar instruções de sobrevivência e também participou da formação de policiais da PCES no III COP Curso de Operações Policiais. A Polícia Civil do Espírito Santo parabeniza os policiais que participaram do curso para aprimorar o conhecimento e prestar um serviço de excelência à sociedade capixaba.

