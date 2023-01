Polícia Militar recupera carro roubado após ser abandonado em Apiacá

Não foi possível averiguar o interior do veículo, pois o mesmo estava com todas as portas trancadas e com os vidros fechados

Por Redação - Redação 139

Advertisement

Advertisement

Um carro com restrição de furto/roubo foi recuperado pela Polícia Militar (PM), no município de Apiacá, na última sexta-feira (6). Segundo a PM, uma equipe esteve no endereço informado para checar a denúncia de um carro abandonado. Ao verificar a placa, ficou constatado se tratar de um veículo furtado.

Advertisement

Continua depois da publicidade

Segundo moradores, que pediram anonimato, o carro foi deixado no local na quinta-feira (5), pela manhã, entretanto, nenhum suspeito foi visto. Diante dos fatos, o guincho foi acionado e o automóvel removido para o pátio credenciado do Detran em Guaçuí.

Não foi possível averiguar o interior do veículo, pois o mesmo estava com todas as portas trancadas e com os vidros fechados. Foi constatado também vários arranhões na lataria.

Diante dos fatos, foi confeccionado o BU e encaminhado a autoridade policial na 7ª Delegacia Regional em Cachoeiro de Itapemirim.

Advertisement

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.