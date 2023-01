Polícia Civil realiza operação para cumprir mandados em Guaçuí

Com as informações obtidas através dos interrogatórios realizados, as investigações sobre a tentativa de homicídio serão concluídas e os suspeitos devidamente indiciados

Na manhã desta quinta-feira (12), a Polícia Civil de Guaçuí cumpriu mandados de busca e apreensão em duas residências de suspeitos de uma tentativa de homicídio, ocorrida no dia 31 de dezembro, na praça da Matriz, em Guaçuí.

De acordo com o delegado responsável pelas investigações, Robson Vieira Lima, as buscas foram realizadas no bairro São Miguel, na Lagoa, nas residências de um suspeito de 18 e outro de 20 anos. Outro de 18 anos, que estava em uma das residências, foi encaminhado para a Delegacia do município.

Nas buscas, os policiais encontraram duas pedras de crack, um simulacro de arma de fogo, uma balança de precisão, três aparelhos celulares, a quantia de R$ 119,25 em dinheiro, uma bomba d’água, cartão de banco em nome de outra pessoa, além de material para embalar drogas.

Parte do material encontrado foi furtado em outra cidade, e foi reconhecido pela vítima. Durante o depoimento, ele também confessou que efetuou o disparo que atingiu a vítima na virada de ano em Guaçuí. O suspeito de 20 anos foi autuado em flagrante pelos crimes de receptação e posse de drogas. Ele foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Cachoeiro de Itapemirim.

Já o suspeito de 18 anos assinou um Termo Circunstanciado (TC) por posse de drogas e foi liberado. Na residência do outro suspeito de 18 anos, os policiais ainda encontraram quatro pássaros da fauna silvestre, sem registro dos órgãos ambientais. Ele também assinou um TC e foi liberado.

O delegado Robson Vieira Lima disse que com as informações obtidas através dos interrogatórios realizados, as investigações sobre a tentativa de homicídio serão concluídas e os suspeitos devidamente indiciados.

