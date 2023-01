PM divulga resultado de ações de trânsito na região do Caparaó em 2022

Por Redação - Redação 236

O 3º Batalhão da Polícia Militar (BPM) divulgou os resultados obtidos nas Operações de Trânsito realizadas no ano passado, em toda região do Caparaó. Atuando preventivamente, as ações visam o combate ao tráfico de drogas, apreensão de armas de fogo, recuperação de veículos com restrição de furto ou roubo e fiscalização de crimes de trânsito e veículos irregulares, como por exemplo, a “descarga aberta”, que traz incômodo a toda a população.

Durante as fiscalizações, que são realizadas diariamente, a polícia teve como objetivo, conscientizar os condutores e prevenir a ocorrência de crimes e infrações de trânsito. Ao todo, no ano de 2022, foram confeccionados 4.522 Autos de Infração de Trânsito, 23 CNHs apreendidas e 288 veículos removidos ao pátio credenciado em virtude das irregularidades.

Nos bloqueios policiais, vários veículos são parados e, nestas abordagens, são verificadas a procedência, a documentação dos condutores, se o condutor possuí CNH, a existência de mandados de prisão, bem como se o veículo tem registro de furto ou roubo.

Como a ação realizada nesse sábado (14), onde uma motocicleta, modelo Yamaha/YBR 125, de cor bege, roubada em Apiacá, foi recuperada pela PM durante a fiscalização em Guaçuí. Ao todo, 52 veículos foram recuperados na data.

Segundo o Tenente-Coronel Flávio Pereira Santiago, comandante do 3º Batalhão, as fiscalizações de trânsito são importantíssimas. “Elas conscientizam a população e permitem a apreensão de produtos ilícitos, como armas, drogas e principalmente os veículos com restrições”, disse.

