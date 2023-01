Para Contarato atentado terrorista em Brasília exige reação enérgica

O senador Fabiano Contarato entrou com representação no STF, pedindo investigação dos criminosos bolsonaristas por terrorismo

O senador Fabiano Contarato (PT-ES) entrou com representação no Supremo Tribunal Federal (STF), pedindo investigação dos bolsonaristas que participaram dos atos ocorridos em Brasília neste domingo (8) por atentado terrorista. Para ele, tal fato exige reação enérgica, contundente e imediata das instituições de Estado, sendo preciso a instauração de inquérito para investigar a invasão aos prédios públicos do Congresso Nacional, Supremo Tribunal Federal e Palácio do Planalto.

O senador destaca, na ação enviada ao STF, que os atos inconstitucionais e ilegais dos criminosos atentam contra os poderes instituídos, contra o Estado de Direito e contra a democracia. Segundo ele, inclusive, esses atos podem trazer consequências ainda mais graves, porque acarretam risco efetivo à independência dos Poderes (art. 2º da Constituição Federal).

Por isso, Contarato coloca que é preciso que as responsabilidades sejam apuradas. “O atentado terrorista dos bolsonaristas contra a democracia brasileira exige reação enérgica, contundente e imediata das instituições de Estado. É preciso apurar a responsabilidade, tanto das pessoas que participaram diretamente dos atos antidemocráticos, como daqueles que financiaram ou estimularam, de qualquer forma, os atos terroristas ocorridos neste domingo”, alerta o senador.

Na representação apresentada à presidente da Corte, ministra Rosa Weber, o senador Fabiano Contarato requer investigação da responsabilidade dos envolvidos, direta e indiretamente, nos crimes previstos nos artigos 286, parágrafo único e artigo 288, ambos do Código Penal, em razão da finalidade do movimento estar tipificado nos artigos 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito) e 359-M (golpe de estado) também do Código Penal, ocorridos em Brasília neste domingo.

Ele coloca que é preciso instaurar uma investigação específica. “Considerando a necessidade de restabelecimento da ordem pública, a tranquilidade social e respeito aos direitos fundamentais e humanos que se encontram sob violação e risco de agravamento, tem-se por necessário instaurar investigação específica para apurar os atos antidemocráticos”, frisa, o senador. “Os fatos mostram incitação ao crime e associação criminosa, onde indivíduos fascistas depredaram o patrimônio público, além de causar temor em toda sociedade brasileira”, conclui, Contarato.

