Ossada encontrada em Viana pode ser de perito desaparecido

Uma ossada encontrada em uma fazenda em Araçatiba, Viana, na tarde desta quinta-feira (5), pode ser do perito aposentado Celso Marvila, que desapareu em agosto de 2022. A polícia, no entanto, não confirmou a informação.

Os ossos foram encontrados em um poço, por funcionários e pelo proprietário da fazenda. Eles faziam a limpeza do local quando se depararam com os restos mortais. O proprietário acionou a Polícia Militar que, ao chegar ao local, se deparou com um crânio, um fêmur e uma bacia. A perícia foi acionada e a ocorrência foi encaminhada para a Polícia Civil.

Os ossos foram encaminhados para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, onde será feito o exame cadavérico. O prazo para sair o laudo, pela legislação, é de 10 dias, podendo ser prorrogado por igual período. Em casos em que são solicitados exames laboratoriais pode demorar mais, principalmente quando necessita de DNA (30 dias) e histopatológico (entre 60-90 dias).

Caso Marvila

O perito aposentado desapareceu no início de agosto de 2022. O carro dele foi encontrado queimado em uma estrada no Xuri, em Vila Velha. O local é próximo a Araçatiba, em Viana.

Quatro pessoas foram presas suspeitas do desaparecimento do perito. Para a polícia, o crime foi motivado por desavenças relacionadas a títulos de um clube da região. Os quatro, no entanto, não confessaram o crime.

