Os prós e contras no uso do handicap asiático

Por Redação - Redação 90

O apostador iniciante pode se assustar com a quantidade em tipos de apostas que, por sua vez, possibilitam milhares de combinações possíveis em casas de apostas. Uma das principais e maiores características deste mercado é a abundância de oportunidades e opções que são entregues e o apostador deve entender como utilizá-las corretamente para alcançar seus objetivos.

Um dos tipos de apostas mais controversos em fóruns de apostadores, que levantam discussões com dezenas de pessoas que são a favor e que são contra, sempre levantou dúvidas. Afinal, este ainda é um dos tipos de apostas mais utilizados no mercado, mas, antes de escolher o Handicap asiatico, é necessário entender as suas principais características, incluindo suas vantagens e desvantagens.

E aqui neste artigo, nós vamos entender melhor o que é e quais são os principais prós e contras que você deve levar em conta antes de utilizar o handicap asiático em sua estratégia de apostas.

O que é o handicap asiático?

Este é um dos tipos de apostas mais indicados para apostadores iniciantes, já que pode oferecer boas oportunidades de ganhos ou parte do valor da aposta de volta. É bem mais popular que o handicap europeu, em que as possibilidades são mais limitadas.

É um tipo de aposta indicado para partidas onde as odds são pouco interessantes, como partidas com grande diferença de qualidade técnica entre os times, muito comuns em campeonatos estaduais como o Campeonato Carioca.

Em geral, como um bom handicap, o asiático oferece a chance de o apostador fazer palpites para diferentes acontecimentos do jogo, como: número de gols, número de cartões, faltas, escanteios e, etc. A grande vantagem aqui, é que existem três possibilidades no handicap asiático:

Positiva

Onde o apostador pode um resultado positivo em certo aspecto dentro do jogo em favor de uma das equipes, pode ser no número de gols, escanteios e até cartões aplicados.

Nula

Na possibilidade neutra, o usuário pode apostar no valor 0 de handicap na partida entre as equipes, em todos os aspectos citados e, etc.

Negativa

Do outro lado, também é possível apostar que uma equipe terá menor número em acontecimentos na partida, como em gols, escanteios e faltas.

Em diversos casos, o apostador só perde a sua aposta se o resultado for completamente contrário ao seu palpite e em alguns casos pode receber de volta parte do que foi apostado.

Vantagens do handicap asiático

Para que fique mais claro, separamos aqui abaixo as principais vantagens que o Handicap Asiático que o apostador pode aproveitar, são elas:

Oferece opções de odds interessantes

Já que as odds de uma partida com um grande favorito não podem ser atraentes, um handicap asiático oferece a chance de tornar esta partida lucrativa com as opções de aposta que oferece, utilizando as características gerais da partida e do esporte.

Equilibra as condições da partida

O principal objetivo das apostas handicap é equilibrar as características de uma partida que não oferece odds atraentes em cenários tradicionais como o de vencedor e perdedor. Então, o handicap asiático pode ser utilizado para que o apostador tenha melhores condições de lucro dentro de uma partida com poucas opções gerais, basta saber como utilizar este tipo de aposta.

Permite que o apostador se proteja

Uma das principais vantagens do handicap asiático é oferecer opções que podem proteger o apostador, já que possui a possibilidade de devolver parte dos ganhos mesmo que o apostador erre seu palpite.

Desvantagens do handicap asiático

Do outro lado, temos que falar também sobre as desvantagens que este tipo de aposta apresenta ao apostador que escolher utilizá-la, são elas:

Deve ser utilizado apropriadamente

Com tantas opções oferecidas neste tipo de apostas, muitos usuários acabam com resultados ruins por não saber como utilizá-las e combiná-las.

Oferece ganhos conservadores

Apostadores profissionais indicam que, mesmo que o handicap asiático ofereça condições melhores em partidas com odds pouco atraentes, ainda é um tipo de aposta com ganhos conservadores.

Concluindo

No fim, percebemos que o handicap asiático oferece boas oportunidades de ganhos, mas é preciso saber utilizá-lo, boa sorte!

