Mudança na Câmara obriga dança das cadeiras na Prefeitura de Cachoeiro

A saída de Allan Ferreira do Poder Legislativo municipal obrigará o prefeito Victor Coelho a mexer na estrutura do primeiro escalão da sua administração

Por Flavio Cirilo - Flavio Cirilo 110

Advertisement

Advertisement

A eleição de Allan Ferreira (Podemos) como deputado estadual trouxe mais uma dor de cabeça para o prefeito Victor Coelho (PSB) neste início de 2023.

Advertisement

Continua depois da publicidade

A saída de Allan da Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim obrigará o chefe do Poder Executivo municipal a mexer na estrutura do primeiro escalão, uma vez que dois dos seus secretários são do Podemos e estão diretamente ligados ao processo de substituição do Allan Ferreira no Poder Legislativo da cidade.

O atual secretário de Obras, pastor Delandi (Podemos), por exemplo, foi eleito vereador, mas licenciou-se do cargo para ocupar a pasta e abriu vaga para o primeiro suplente Rodrigo Sandi (Podemos). Já o segundo suplente, Ramon Silveira (Podemos), foi nomeado secretário de Esportes.

Delandi ou Ramon?

Diante dessa nova configuração política, onde o Podemos terá que ocupar a vaga para vereador aberta na Casa Legislativa, “caberá” ao Victor Coelho escolher quem permanecerá ao seu lado na Prefeitura de Cachoeiro.

Continua depois da publicidade

Informações apuradas pela reportagem do AQUINOTICIAS.COM apontam que está sendo uma “decisão bem difícil” para o prefeito de Cachoeiro, devido ao entrosamento dos dois secretários com a gestão municipal.

Enquanto o Ramon Silveira destaca-se por sua garra e dedicação, Delandi complementa o governo com o seu conhecimento e experiência.

O deputado Allan Ferreira, que também é presidente do Podemos em Cachoeiro, tomará posse na Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) no dia 1 de fevereiro. Ao falar sobre o processo de substituição na Câmara, ele antecipou, do ponto de vista político-partidário, quem deve seguir para o Poder Legislativo municipal.

Advertisement

Continua depois da publicidade

“O Rodrigo Sandi é o meu primeiro suplente do partido e, automaticamente, assume como vereador. Agora ele assume em definitivo. Enquanto presidente do partido, acredito que o Delandi deve voltar para a Câmara, mas essa é uma decisão pessoal dele, que deve ser tomada em conjunto com o prefeito”, explicou Allan Ferreira.

Advertisement

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.