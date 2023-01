Motos com documentos atrasados são aprendidas durante blitz em Mimoso

Por Redação - Redação 216

Durante patrulhamento tático realizado no município de Mimoso do Sul, na tarde dessa sexta-feira (13), a Polícia Militar (PM) apreendeu cinco motocicletas que estavam com licenciamento em atraso. A ação aconteceu na rua Dr. José Monteiro da Silva, no bairro Pratinha. Os veículos foram abordados pelos militares, em frente ao posto de combustível.

Além dos documentos atrasados, três motos apresentavam outras irregularidades: uma estava sem placa e com o chassi inelegível, sendo possível identificar apenas o número do motor; já a segunda não possuía placa e nenhum número de chassi e de motor; e a outra, após checagem junto ao Ciodes, ficou constatado que se tratava de uma motocicleta clonada.

A PM informou ainda que todas as medidas administrativas foram realizadas e, os veículos apreendidos, foram encaminhados para o pátio credenciado do Detran.

