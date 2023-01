Motorista bêbado causa acidente na 101 e foge, mas é preso pela PRF

Por Redação - Redação 138

A Polícia Rodoviária Federal – PRF deteve um condutor neste domingo (08) em Guarapari, após causar acidente e fugir do local. O homem de 41 anos, morador de Alfredo Chaves, no Espírito Santo, conduzia um veículo Ford Focus, de Cachoeiro de Itapemirim, pela BR 101, Km 347, transportando um passageiro, invadiu a contramão da via e colidiu com uma carreta, de Rio do Sul, em Santa Catarina. O condutor do Ford Focus e seu passageiro ficaram feridos.

A PRF foi acionada e quando chegou ao local foi informada por testemunhas que os dois ocupantes do automóvel saíram juntos e estavam visivelmente embriagados. Dentro do veículo, que estava com forte odor de álcool, foram localizadas garrafas vazias de cachaça.

A PRF conseguiu localizar os dois envolvidos tentado carona para fugir do local. O veículo estava ficando abandonado. O condutor alegou que dirigia normalmente, mas acabou pegando no sono e colidindo na carreta. Depois, resolveu pegar carona e ir para casa.

O condutor foi autuado por conduzir veículo automotor sob efeito de álcool (multa de natureza gravíssima, no valor de R$2.934,70) e abandonar local de acidente (multa de natureza gravíssima, no valor de R$1.467,35).

Considerando código de trânsito, que prevê que um envolvido em acidente fugir do local é crime, com penas de detenção de seis meses a um ano, o condutor foi detido e responderá a processo.

O veículo foi recolhido ao depósito da PRF. A carreta foi liberada.

