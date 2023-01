Motociclista é abordado por quatro homens e tem moto levada em Guaçuí

Por Redação - Redação 319

Advertisement

Advertisement

Um motociclista de 42 anos teve sua moto roubada na madrugada desta quinta-feira (12), no Centro de Guaçuí. Segundo ele, quatro homens o abordaram, um deles inclusive, estava armado.

Advertisement

Continua depois da publicidade

As informações são da Polícia Militar (PM). De acordo com o boletim, por volta das 4h, policiais militares do 3º Batalhão se direcionaram próximo à rodoviária, após um roubo de veículo. No local, a vítima relatou que estava próximo aos Correios, quando foi abordado por quatro homens, que levaram sua moto de cor preta.

Diante das informações, os militares realizaram patrulhamento, porém nenhum suspeito ou a moto foram encontrados.

A Polícia Militar reforça a importância de denúncias anônimas para ações tanto da PM, quanto da Polícia Civil (PC) e, que podem ser realizadas pelo Disque Denúncia 181, não havendo a necessidade de se identificar. Em caso de flagrantes, o contato pode ser pela Central de emergências da Polícia Militar – 190. O anonimato é garantido.

Advertisement

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.