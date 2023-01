Morre Roberto Dinamite, maior ídolo da história do Vasco

O ex-jogador é o maior artilheiro do Gigante da Colina, do Brasileirão e do Campeonato Carioca.

Morreu na manhã deste domingo (8), aos 68 anos de idade, o ex-jogador de futebol Roberto Dinamite. Um dos grandes nomes do futebol carioca, e também do Brasil, maior ídolo da história do Vasco da Gama, Dinamite foi vítima de um câncer de intestino.

O ex-jogador é o maior artilheiro do Gigante da Colina, do Brasileirão e do Campeonato Carioca. Também é quem mais jogou pelo Vasco: 708 gols em 1.110 jogos.

Dinamite fazia tratamento desde dezembro de 2021, quando passou por uma cirurgia para desobstrução do intestino. Sua saúde foi se deteriorando ao longo de 2022. Em agosto, ele ficou internado para a retirada de bolsa de ileostomia. Em junho, ele também ficou alguns dias no hospital em função de uma infecção bacteriana.

Em novembro passado, o ex-jogador voltou a ficar internado no hospital e um vídeo dele, muito magro e andando pelos corredores assustou os torcedores. No sábado, ele teve piora em seu quadro e foi internado, no hospital da Unimed, onde morreu neste domingo.

