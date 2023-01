Mais de 100 famílias atingidas pelas águas das enchentes em Guaçuí

Entre as 109 famílias atingidas pelas enchentes ocorridas no município, cinco estão desalojadas e foram levadas para abrigos temporários

Por Marcos Freire - Marcos Freire 194

Advertisement

Advertisement

No último domingo (8), Guaçuí amanheceu com ruas alagadas e, com o passar das horas, a cheia do Rio Veado foi atingindo residências, obrigando que famílias precisassem deixar suas casas. O rio chegou a ficar 2,54 metros acima de sua calha e a maioria das ocorrências foram registradas no bairro Gumercindo da Silva Glória – Lagoa – que ficou tomado pelas águas.

Advertisement

Continua depois da publicidade

De acordo com informações da Secretaria Municipal de Assistência Social, 109 famílias foram atingidas pela enchente e precisaram de atendimento da municipalidade. A maioria dessas pessoas são moradoras do bairro Lagoa, o mais atingido. Dessas, cinco famílias precisaram ser acolhidas em abrigos temporários.

Também houve problemas de cheias em outros locais, como o Centro da cidade, além da Avenida Beira Rio e nos bairros Roberto Mendes, Rua da Palha, Quincas Machado e São Miguel. A Defesa Civil também registrou quedas de barreiras na zona rural. Várias secretarias municipais atuaram para atender a população.

O bairro Lagoa fica colado ao bairro São Miguel e está localizado abaixo do nível do Rio Veado. Logo, depende de um sistema de bombas para que a água seja retirada. No entanto, nem sempre o sistema é suficiente para que as casas não sejam invadidas pela água.

Continua depois da publicidade

Em entrevista a uma emissora de TV, o prefeito de Guaçuí, Marcos Jauhar, disse que estão previstas obras de drenagem para o bairro Lagoa que devem solucionar os problemas de alagamentos, segundo ele. Manilhas já foram colocadas no local, mas moradores dizem que isso já foi feito há muito tempo e a obra nunca foi iniciada, o que também é cobrado por vereadores do município que questionam a demora para a realização da obra.

Advertisement

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.