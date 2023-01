Lar Adelson Rebello faz programação especial de férias para idosos

Todas as quintas-feiras os idosos vão participar de atividades no Centro Regional de Assistência Social (CRAS) do bairro Village

Com a chegada do verão e de férias, o Lar Adelson Rebello Moreira preparou uma programação especial para garantir lazer e diversão para os idosos que vivem no local.

De acordo com a gerente da instituição, Cíntia Melo, todas as quintas-feiras os idosos vão participar de atividades no Centro Regional de Assistência Social (CRAS) do bairro Village, em Cachoeiro de Itapemirim.

No local, eles vão realizar trabalhos de artesanato e de convivência no local.

Além disso, para refrescar o calorão, os idosos vão fazer um passeio com direito a sorvete e muita confraternização.

Já no início do mês de fevereiro, o lar programou um piquenique no Sítio Naturalis Paradiso, em Vargem Alta. No local, além de saborear um cardápio especial, eles também terão a chance de tomar banho de piscina.

“Sempre associamos essa época a passeios, o céu lindo o dia inteiro, sorvetes e banhos para refrescar, com isso a instituição montou uma programação animada para o verão. Gostamos de proporcionar aos nossos idosos coisas novas, oportunizando-os de conhecerem lugares diferentes, pois nada melhor do que ter experiências incríveis na melhor idade”, afirmou.

