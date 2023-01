Jovem foge de casa no Espírito Santo e é resgatada pela PRF em Sergipe

Por Adrieny Couto - Adrieny Couto 0

Uma capixaba de 25 anos foi resgatada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), após fugir de casa na noite do Ano Novo. De acordo com a Polícia, por volta de 23h30 do último sábado (31), um homem entrou em contato com a PRF pedindo ajuda para resgatar sua filha, após descobrir que ela havia embarcado na rodoviária de Vitória com destino a Maceió (AL).

Segundo o pai, a jovem sofre de um certo grau de atraso mental, o que a faz ter a ingenuidade de uma criança. Por conta disso, ele desconfiava que alguém estava manipulando sua filha e aproveitou de sua ingenuidade para sequestrá-la.

Todos os dados foram levantados e repassados para Central da PRF, cujos esforços culminaram na abordagem e no resgate da jovem no Estado de Sergipe. Em seguida, ela foi entregue aos pais.

