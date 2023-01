Inauguração da Arena “Dário Pacheco” abre Jogos de Verão em Kennedy

Por Redação - Redação 0

Advertisement

Advertisement

Acontece na próxima sexta-feira (6), a partir das 18 horas, a cerimônia de abertura da Arena “Dário Pacheco”, na Praia de Marobá, em Presidente Kennedy. O evento marca o início dos Jogos de Verão no município.

Advertisement

Continua depois da publicidade

O nome da arena foi escolhido em homenagem ao atleta kennedense, Dário

Pacheco dos Santos, que morreu vítima de câncer em 2018. Dário era destaque no futevôlei e chegou a ser vice-campeão mundial no esporte na categoria Sub 20, em 2016. Além disso foi responsável por propagar o esporte em Presidente Kennedy.

O evento irá contar com a presença do prefeito, Dorlei Fontão, secretários municipais e demais autoridades locais. Também haverá uma homenagem à família do atleta e uma partida de futevôlei com amigos de Dário.

Jogos de Verão em Kennedy

Os Jogos de Verão acontecerão durante os meses de janeiro e fevereiro, na Praia de Marobá. Haverá competição nas modalidades de beach soccer, volêi e futevôlei. Os primeiros colocados recebem troféu, medalha e premiação em dinheiro.

Continua depois da publicidade

Advertisement

Advertisement

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.