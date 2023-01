Imagens fortes: vídeo mostra ônibus atropelando homem em réveillon

Por Redação - Redação 0

O bombeiro aposentado, Gilson Castro da Silva, de 58 anos, morreu após ser atropelado por um ônibus em Copacabana, no Rio de Janeiro. O caso aconteceu na madrugada do dia 1°. As imagens mostram que o corpo do bombeiro ficou preso debaixo do coletivo e a cabeça ficou à frente da roda dianteira. Ele foi arrastado por aproximadamente 30 metros antes de o coletivo parar, por apelo de pessoas que estavam nas ruas.

Vários vídeos do momento do acidente circulam pela internet, mostrando que o bombeiro estava na frente do coletivo. As imagens mostram que ele tentava impedir que o veículo seguisse viagem antes que outros passageiros pudessem entrar. O motorista acelera e avança. Gilson se desequilibra, cai no chão e o ônibus passa por cima dele.

Vídeo com imagens fortes:

O motorista do ônibus, Valdir das Mercês Junior, de 28 anos, foi levado para a delegacia para prestar depoimento mas, segundo informações do portal de notícias G1, ele teria mentido sobre o caso. Menos de 24 horas após o atropelamento, ele foi preso preventivamente por suspeita de crime doloso, ou seja, quando há intenção de matar.

O G1 tentou contato com a advogada do motorista, mas não conseguiu localizá-la. Na quarta-feira (4), o motoristas passou por uma audiência de custódia. A juíza pediu a manutenção da prisão do motorista, que está preso na Cadeia Pública José Frederico Marques, em Benfica, Zona Norte da capital fluminense.

