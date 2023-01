Identificada vítima fatal de acidente nesta quinta (05) em Cachoeiro

Por Pammela Volpato - Pammela Volpato 1

Um grave acidente foi registrado por volta das 6h30 da manhã desta quinta-feira (5), na rodovia Mauro Miranda Madureira, a rodovia do Valão, em Cachoeiro de Itapemirim (confira o vídeo no final da matéria). Segundo informações da Polícia Militar, Lindomar Vieira Gomes da Silva, de 45 anos, conduzia uma moto quando foi atingido por um veículo Pálio.

Com o impacto da batida, a vítima foi arremessada no acostamento e não resistiu aos ferimentos, tendo morrido no local. A perícia da Polícia Civil foi acionada e o trânsito no local ficou parcialmente interditado para o trabalho das equipes.

Ainda segundo a polícia, populares que presenciaram o acidente informaram que o motorista do carro apresentava sinais de embriaguez. Ele foi socorrido para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro.

