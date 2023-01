Homem fica com intestino exposto após ser esfaqueado em Mimoso do Sul

Por Redação - Redação 0

Um homem foi encaminhado ao hospital na noite dessa segunda-feira (2), após ser esfaqueado na região da barriga. Por conta do corte, ele chegou ao local com o intestino exposto. O crime aconteceu em Mimoso do Sul e a vítima foi socorrida e levada para o Hospital Apóstolo Pedro.

Na unidade de saúde, ele contou para a Polícia Militar (PM) que estava na Praça das Mangueiras, no Centro da cidade, quando um inimigo seu, lhe deu uma facada. O homem não quis revelar o motivo da agressão, disse apenas que foi atacado por um desafeto antigo.

Depois do depoimento, os policiais fizeram buscas a procura do agressor. Foi quando receberam acionamento via Ciodes, de que o suspeito estava em uma casa localizada no Morro da Palha. As equipes então se deslocaram até o endereço.

Ainda segundo a denúncia, o homem em questão é conhecido na região por ser perigoso e tem o costume de andar com uma faca. E, que inclusive, já havia sido preso por esfaquear outras pessoas.

Ao chegar no endereço, os militares encontraram o suspeito em frente à casa informada. Durante busca pessoal, foi encontrada na cintura dele, uma faca de aproximadamente 30 cm. O homem então foi preso, entretanto, segundo a Polícia, ele acidentalmente bateu a cabeça no porta-malas da viatura, desta forma, precisou também ser conduzido para cuidados médicos.

Já no hospital, a vítima ainda estava em atendimento e, desta forma, acabou reconhecendo o autor do crime. Entretanto, o acusado negou a história, contando ainda que, por volta das 18h, saiu do trabalho e foi direto para a casa onde foi abordado.

Mesmo assim, após ser atendido e liberado, ele foi conduzido ao DPJ de Cachoeiro de Itapemirim.

