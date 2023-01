Homem é agredido no meio da rua em Castelo na tarde desta quinta (5)

Por Redação - Redação 0

Um homem ficou bastante ferido, após ser agredido em plena luz do dia, no meio da rua, na tarde desta quinta-feira (5). O caso aconteceu no bairro Volta Redonda, no município de Castelo.

Segundo informações de populares, o homem é conhecido na região pela prática de furtos. Já o agressor, seria uma de suas vítimas, que revoltado com os roubos, teria se vingado. Entretanto, a informação ainda não foi confirmada pela Polícia Militar (PM), que nos informou através de nota, que a ocorrência ainda está em andamento e, por isso, não passou detalhes do caso.

Quando os policiais chegaram, encontraram o homem deitado na rua, com o rosto e a camisa cobertos de sangue, sem conseguir se levantar. Testemunhas disseram ainda, que ele foi agredido com um pedaço de madeira.

Mais informações em instantes.

